20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.02.2020

Kamışlı'da ABD-Rusya gerginliği! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. O anlar an be an görüntülendi. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'nın doğusundaki uluslararası yolda ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Yaşanan olay arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kamışlı'da ABD-Rusya gerginliği!
Kamışlı'da ABD-Rusya gerginliği!
Almanya'da silahlı saldırı!
Almanya'da silahlı saldırı!
Askerde olan oğlumla tehdit edildim
"Askerde olan oğlumla tehdit edildim"
Osman Kavala çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Osman Kavala çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Millet Kütüphanesi paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Millet Kütüphanesi paylaşımı
Fransa Türkçe derslerini kaldırıyor!
Fransa Türkçe derslerini kaldırıyor!
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Ankara'da
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Ankara'da
Başkan Erdoğan'dan Gezi terörü paylaşımı! ''Alçak bir saldırıdır''
Başkan Erdoğan'dan Gezi terörü paylaşımı! ''Alçak bir saldırıdır''
Kıbrıs Barış Harekatı neden yapıldı? İyi izle Mustafa Akıncı
Kıbrıs Barış Harekatı neden yapıldı? İyi izle Mustafa Akıncı
15 Temmuz ve Gezi kalkışmasını farklı düşünmemek gerek
"15 Temmuz ve Gezi kalkışmasını farklı düşünmemek gerek"
Kızılay İdlibli sivillerin yaralarını sarıyor
Kızılay İdlibli sivillerin yaralarını sarıyor
Gezi davasında beraat veren mahkeme üyelerine soruşturma!
Gezi davasında beraat veren mahkeme üyelerine soruşturma!
Daha Fazla Video Göster