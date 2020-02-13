TSK'dan Suriye sınırına önemli sevkiyat
Giriş Tarihi: 13.02.2020
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve Fırtına obüsü takviyesi yapıldı. Askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve Fırtına obüsü takviyesi yapıldı.
TSK tarafından yurdun çeşitli yerlerinden gönderilen tank ve Fırtına obüslerini taşıyan araçların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Hatay istikametine doğru gitti.
Askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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