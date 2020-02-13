13 Şubat 2020, Perşembe
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TSK'dan Suriye sınırına önemli sevkiyat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020
TSK'DAN SURİYE SINIRINA ÖNEMLİ SEVKİYAT

() tarafından sınırındaki tank ve Fırtına obüsü takviyesi yapıldı. Askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

() tarafından sınırındaki tank ve Fırtına obüsü takviyesi yapıldı.

TSK tarafından yurdun çeşitli yerlerinden gönderilen tank ve Fırtına obüslerini taşıyan araçların bulunduğu konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, istikametine doğru gitti.

Askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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