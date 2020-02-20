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Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
ALMANYA'DA SİLAHLI SALDIRI

'nın Hanau kentindeki kafeye yapılan saldırıda en az 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

'nın Hanau kentindeki bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganlar sekiz ila dokuz atış yaptıktan sonra Kesselstadt bölgesine kaçtı. Saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

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