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Son dakika: Libya'da Hafter milisleri Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
HAFTER MİLİSLERİ MİTİGA HAVALİMANI’NI HEDEF ALDI

Son dakika haberi... 'da milisleri, başkent Trablus’un dünyaya açılan kapısı ’nı hedef aldı, uçuşlar durduruldu. Hafter milisleri, daha önce de Mitiga Havalimanı'nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife 'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki 'nı hedef aldı, uçuşlar askıya alındı.

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı'nı füzelerle vurdu.

Havalimanındaki uçuşlar geçici süre için durduruldu.

Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı'nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.

Hafter Libya'da başkenti vurdu HAFTER LİBYA'DA BAŞKENTİ VURDU
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