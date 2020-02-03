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Hafter Libya'da başkenti vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2020
HAFTER YİNE BAŞKENTE SALDIRDI

Batı ile Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin desteklediği darbeci , Libya'nın başkenti Trablus'a yeniden saldırdı. Darbeci Hafter'in emrindeki teröristler, Ebu Selim ilçesine bağlı bir mahalleyi vurdu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife 'e bağlı milislerin başkente yönelik saldırılarında Ebu Selim ilçesine bağlı bir mahalle vuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında Ebu Selim ilçesinde bir mahalleye bomba isabet etti.

Saldırıda bir kişi yaralanırken, evler ve binek araçlar hasar gördü.

Açıklamada, maddi zarara ilişkin görseller paylaşıldı.

Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen, başkente yönelik saldırılarını sürdürüyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Güvenlik Konseyi'ne geçen hafta yaptığı son sunumda, Libya'da "ateşkesin sadece adının olduğunu" ve 110'un üzerinde ihlal kaydettiklerini açıklamıştı.

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