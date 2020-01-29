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Hafter güçlerine ağır darbe

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
HAFTER GÜÇLERİNE AĞIR DARBE

’nın Birleşmiş Milletler () nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti () birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci ’e bağlı milislere ait silahlı araçları etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Başkent Trablus'ta akşam saatlerinde çatışma ve patlama sesleri duyulurken, kentin güneyindeki bölgelerden ayrıca siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

TOP ATIŞIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Hallatat bölgesinde güçlerine ait silahlı araçları top atışıyla etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Medeni, siyah dumanların da bundan kaynaklandığını paylaştı.

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Hafter'e bağlı milislerin, dün öğle saatlerinde Trablus'un güneyindeki bir okul yakınına düzenlediği saldırıda 9-12 yaşlarında 4 çocuk hayatını kaybetmişti.

Milislerin attığı havan mermileri, Hadba Mahallesi'ndeki bir okulun yaklaşık 100-150 metre yakınında bir evin çatısı ve sokağa olmak üzere 2 ayrı noktaya isabet etmişti.

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