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Macron, darbeci Hafter'i Fransa'ya davet etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2020
MACRON'DAN DARBECİ HAFTER'E SKANDAL DAVET

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Dairesi Müdürü , 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'ya ziyarette bulunması yönündeki davetini iletti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'i ülkesine davet etti.

Hafter'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Dairesi Müdürü ile Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede taraflar terörle mücadeleyi ele aldı.

Fransız yetkili Farno, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransa'ya ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini Hafter'e iletti.

Farno, pazartesi de Fransa Christophe Castaner'in Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya 'e ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini iletmişti.

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