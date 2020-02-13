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Son dakika: Japonya'da karantina altındaki gemide sayı artıyor! 44 kişide daha "Kovid-19" tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
KARANTİNA ALTINDAKİ GEMİDEN KORKUNÇ HABER!

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisi Diamond Princess'ta, 44 kişide daha virüs tespit edildi. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu 44 kişiden 29'unun Japonya vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kyodo'daki habere göre, Yokohama Limanı'nda geçen hafta karantinaya alınan 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 218'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki biri mürettebat 44 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla, ülkedeki vaka sayısının 247'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu 44 kişiden 29'unun vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

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YAŞLILAR GEMİDEN DAHA ERKEN İNEBİLECEK

Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, basına verdiği demeçte, kronik hastalığı bulunan yaşlı yolcuların, virüse ilişkin test sonuçlarının negatif çıkması halinde gemiden planlanandan daha erken karaya çıkmasına izin verileceğini belirtti.

Gemiden inenlerden, karantina süresinin sonuna kadar belirlenen bir tesiste kalmalarının isteneceğini aktaran Kato, gemideki mürettebat ve yolcuların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Halihazırda 3 bin 500'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.

GEMİ, 4 ŞUBAT'TA KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

İlk olarak 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü () "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1368'e, virüs bulaşan kişi sayısı 59 bin 883'e yükselmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, önceki gün Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüse, "Kovid-19" adının verildiğini duyurmuştu.

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