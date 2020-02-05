Yunan gazetesi Kathimeri'den Ankara ve Atina iddiası
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
Doğu Akdeniz’deki sondaj krizi dolayısıyla gerilim yaşayan Yunanistan ile Türkiye hakkında kritik bir haber geldi. Yunan gazetesi Kathimerini’nin İngilizce yayın yapan edisyonu Ekathimerini, Türk ve Yunan heyetlerin şubat ayında bir araya geleceğini yazdı.
Yunan hükümetinden gazeteye konuşan kaynaklar, tarafların 17 ila 21 Şubat'ta güven tazelemek için bir zirve düzenleyeceğini belirtti.
Eğer şubat ayında taraflar bir araya gelemezse, görüşme mart ayının başında gerçekleşecek. Yunan basınına konuşan kaynaklar, Atina'nın bu zirveyle Ankara ile iletişimin kuvvetlendirilmesi ve herhangi bir sorunda hızlı bir şekilde çözüme ulaşmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Yunanistan ile Türkiye son aylarda özellikle Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi dolayısıyla gerilim yaşıyordu.
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