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Yunan gazetesi Kathimeri'den Ankara ve Atina iddiası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
YUNAN GAZETESİNDEN ANKARA VE ATİNA İDDİASI

’deki sondaj krizi dolayısıyla gerilim yaşayan ile hakkında kritik bir haber geldi. Yunan gazetesi Kathimerini’nin İngilizce yayın yapan edisyonu Ekathimerini, Türk ve Yunan heyetlerin şubat ayında bir araya geleceğini yazdı.

Yunan hükümetinden gazeteye konuşan kaynaklar, tarafların 17 ila 21 Şubat'ta güven tazelemek için bir zirve düzenleyeceğini belirtti.

Eğer şubat ayında taraflar bir araya gelemezse, görüşme mart ayının başında gerçekleşecek. Yunan basınına konuşan kaynaklar, 'nın bu zirveyle ile iletişimin kuvvetlendirilmesi ve herhangi bir sorunda hızlı bir şekilde çözüme ulaşmasının hedeflendiğini dile getirdi.

ile son aylarda özellikle 'deki sondaj krizi dolayısıyla gerilim yaşıyordu.

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