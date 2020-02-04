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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! ATAK Doğu Akdeniz'de...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
BAKANLIK PAYLAŞTI! ATAK DOĞU AKDENİZ'DE...

, "TCG GURBET hücumbotumuz ile Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ATAK taarruz helikopterlerinin birlikte çalışabilirlik ve koordinasyon usullerinin geliştirildiği “Hücumbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri" 29 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında ’de icra edildi." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının 'den paylaşımı dikkat çekti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG GURBET hücum botuyla, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ATAK taarruz helikopterinin katıldığı eğitimin gerçekleştiği belirtildi.

DOĞU AKDENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitimde, hücum botu ile helikopterin birlikte çalışabilirlik ve koordinasyon usulleri geliştirildi. Eğitim, 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi.

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