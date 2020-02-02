Fransız savaş uçakları Doğu Akdeniz'de uçtu
Rafale tipi 2 Fransız savaş uçağı üney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçtu. Savaş uçakları uçuşlarını gerçekleştirdikten sonra, Yavuz Sondaj Gemisi'nin çalışma yaptığı noktanın kuzeyindeki Fransız uçak gemisine geri döndüler.
Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles De Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçuş gerçekleştirdi.
RUM KESİMİ ÜZERİNDE UÇTU
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberinde, Rum haber kaynaklarının, Fransız savaş uçaklarının Rum kesimi üzerinde uçtuğunu ve böylece Charles De Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığı duyuruldu.
Rafale tipi iki Fransız savaş uçağının öğle saatlerinde Rum kesimi üzerinde uçtuğu aktarılırken, uçakların bölgeye Larnaka tarafından geldikleri belirtildi.
Savaş uçaklarının, Trodos üzerindeki uçuşlarının ardından Baf istikametinden bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.
YAVUZ SONDAJ GEMİSİ'NİN KUZEYİNDEN GEÇTİLER
Uçakların, Yavuz Sondaj Gemisi'nin çalışma yaptığı noktanın kuzeyi ile Rumların ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bulunan 8'inci parselin sınırındaki uçak gemisine geri döndükleri vurgulandı.
Öte yandan, uçuşların devam etmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.
Fransa'nın Rum kesimindeki büyükelçisi Isabelle Dumont, geçen hafta Rum basınına verdiği demeçte, Charles De Gaulle'nin ocak sonunda Doğu Akdeniz'e geleceği, şubat sonunda ise Rum kesimindeki Limasol Limanı'na uğrayacağını ifade etmişti.
Fransa'nın Rafael tipi savaş uçağı
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