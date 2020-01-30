İşte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de boy gösteren yerli araştırma gemileri...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi, Fatih Sondaj Gemisi’nin faaliyetlerine ilişkin önemli bilgileri içeren açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanlığı açıklamasında “Milli gemilerimiz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını korumaya, ülkemizin denizlerdeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.” İfadelerine yer verildi.Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol yatakları için yapılan araştırmalara Türkiye 4 milli ve yerli araştırma gemisiyle devam ediyor. Bölgedeki çıkarlarımızı korumak için Türk donanmasıyla çalışmalara devam eden gemilerimiz zor denklemde Türkiye'nin elini güçlendiriyor. İşte yerli ve milli araştırma gemilerimizin özellikleri ve orada gösterdikleri faaliyetler.
Doğu Akdeniz'de tespit edilen enerji kaynaklarının ardından dünya gözünü bu bölgeye dikerken, Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi bulunan Türkiye de bölgede varlığını giderek hissettiriyor. Doğu Akdeniz'de KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ruhsatlandırdığı ve birbiriyle kesişen parsellenmiş bölgeler bulunuyor.
Buna göre KKTC; Ada'nın kuzeyinden doğusuna ve güneyine kadar olan bölgede A,B,C,D,E,F ve G bölgeleri ruhsatlandırdı. Türkiye bu harfle işaret edilen bölgelerde ve kendi kıta sahanlığında faaliyetlerini sürüyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs kurmaya çalıştıkları ittifaklarla Türkiye'nin hak aramasını engellemeye çalışıyor. Türkiye'nin hamlelerinin en kritiklerini ise Doğu Akdeniz'de çalışma yapan sismik arama ve sondaj gemileri yapıyor.
Şuanda kritik bölgede görev yapan 4 Türk gemisi var. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi Fatih Sondaj Gemisi. Çalışmalara Türk donanması da güvenlik desteği sağlıyor. Milli imkanlarla üretilen gemiler, Türk bayrağını gerginliğin arttığı bölgede dosta düşmana gösteriyor ve doğal kaynaklara ulaşmak için arama-tarama faaliyeti yapıyor.
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN DOĞU AKDENİZ MESAJI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi tarafından Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren yerli ve milli araştırma gemilerimiz hakkında bilgi verildi. Twitter'dan paylaşılan mesajda, "Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi ve Fatih Sondaj Gemisi tek tek özellikleriyle anlatılarak bunların faaliyetlerine yer verildi. Mesajda, "1- Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 2- Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi 3- Yavuz Sondaj Gemisi 4- Fatih Sondaj Gemisi. Milli gemilerimiz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını korumaya, ülkemizin denizlerdeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. " ifadelerine yer verildi.
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