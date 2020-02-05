Son dakika: Koronavirüs nasıl ve kimlerden bulaştı? Japon bilim adamlarından kritik koronavirüs (coronavirüs) araştırması...
Son dakika haberi... Koronavirüs nasıl ve kimlerden bulaşıyor? Bu kritik sorunun için Japon bilim adamlarından yanıt geldi. Japon bilim insanları, koronavirüsün her iki taşıyıcıdan birine, başta semptom göstermeyen hastalar tarafından bulaştırılmış olabileceğine dikkat çekti.Korona virüsü nedeniyle panik yaşanan ülkelerden biri olan Japonya'da bilim insanları öldürücü virüs ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Hokkaido Üniversitesinden Profesör Hiroshi Nishiura liderliğindeki araştırma ekibi, Çin dahil virüsü incelemeye devam eden ülkelerden 52 hastanın verilerini analiz etti. Virüsün kuluçka döneminde bile yayılmaya devam ettiğini ortaya koyan çalışmaya göre, korona virüsü taşıyan her 2 kişiden birine, virüsün başta semptom göstermeyen bir hasta tarafından bulaştırılmış olabileceği saptandı.
KULUÇKA SÜRESİ SANILANDAN KISA
Bilim insanları, virüsün vücuda girmesi ile belirgin belirtiler gözlenmesi arasında geçen zaman olarak adlandırılan kuluçka süresini de eldeki veriler ışığında mercek altına aldı. Buna göre, daha önce 5 gün olarak bildirilen kuluçka süresinin, ortalama 3.8 gün olduğu saptandı.
Çalışmanın küçük bir denek grubunu baz almasına rağmen önemli olduğunun altını çizen bilim insanları, yaşlı ve belirgin hastalığı bulunan kişilerin virüsten korunmaları için tıbbi bir çerçeve çizilmesinin önemine vurgu yaptı.
Çin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin 490'ı Çin ana karası, 1'i Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere 491'e çıktı.
Bununla birlikte koronavirüs teşhisi koyulan hasta sayısı 3 bin 219'nin durumu ciddi olmak üzere 24 bin 324'e yükseldi. Virüs taşıma durumu şüpheli olanlar 23 bin 260'a, müşahede altına alınanların sayısı ise 185 bin 555'e ulaştı.
Çin ana karası dışında Hong Kong'daki vaka sayısı 18'e, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10'a yükseldi.
SON 24 SAATTE 65 CAN KAYBI
Ayrıca NHC, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 887 koronavirüs vakasının tespit edildiğini aktararak, bu vakaların 431'inin durumunun ağır olduğunu belirtti.
Diğer yandan koronavirüsten kaynaklı ölümlerin 479'u salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, eyalette tespit edilen vaka sayısı ise 16 bin 678'e yükseldi. Hubey'de en çok ölüm ve koronavirüs vakasında başı çeken Vuhan kentinde ölü sayısı 362, vaka sayısı 8 bin 351 oldu.
VUHAN'DA BİNALAR HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
Vuhan'da hastanelerde yatak yetmezliğinden dolayı biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüştürülerek, koronavirüs bulaşan hastaların testi ve muayenesi için kullanılacak.
Toplam 3 bin 400 yatak kapasitesine ulaşan geçici hastaneler yatak, masa, sandalye elektrikli battaniye ve çeşitli malzemelerle donatıldı.
Kentteki hastanelerde kapasite yetmezliği nedeniyle 10 günde bin yatak kapasiteli bir hastane inşa edilmişti.
YENİ TİP KORONAVİRÜS
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.
Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- En ölümcül gün! İnanılmaz görüntüler...
- ABD'den İdlib tepkisi! ''Saldırılar sona ermeli''
- Esad'ın Türk askerine saldırı sonrası ABD'den Türkiye çıkışı!
- Koronavirüs felaketi giderek büyüyor
- Almanya darbeci Sisi'ye verdiği ödülü geri çekti
- YPG füze ile saldırdı! Ölü ve yaralılar var
- İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı
- Erdoğan'ın verdiği selam Rusya'da gündem oldu!
- Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması
- İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizlice toplandığı öne sürüldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?
- EDHO 155. bölüm tek parça izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle | ATV
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
- Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!