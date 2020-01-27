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THY'den Kobe Bryant paylaşımı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020
THY'DEN KOBE BRYANT PAYLAŞIMI!

California'da yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu için () , başsağlığı mesajı yayımladı.

NBA efsanesi , 41 yaşında California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Spor dünyasını yasa boğa ölüm ile ilgili 'den bir başsağlığı mesajı geldi. THY , sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada, " dünyasının efsanesi ve 'nın küresel marka olma yolculuğundaki marka yüzü Kobe Bryant aramızdan ayrıldı. Eşsiz oyununu ve bizlere kattıklarını asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

KOBE BRYANT: THY'NİN KÜRESEL MARKA ELÇİSİ OLMASINDAN DOLAYI GURURLUYUM
THY ile Kobe Bryant arasındaki birliktelim ilk olarak 2010 yılında başlamış ve o dönem yapılan anlaşma ile ünlü basketbolcu, THY'nin iki yıl boyunca küresel marka elçisi olmuştu. O dönem yapılan anlaşmaya ilişkin Kobe Braynt, "Türk Hava Yolları'nın küresel marka tanıtım elçisi olarak seçildiğim için gururluyum. Türk Hava Yolları 77 yıldır yolcularına mükemmel bir hizmet sunuyor ve artık 'lıların da bu hizmeti ilk elden deneyimleyeceği için de mutluyum. doğal güzellikler ve binlerce yıllık tarihi açısından zengin bir ülke ve ben bu ihtişamın dünyadaki diğer insanlara ulaştırılmasında Türk Hava Yolları ile işbirliği yapacağım için mutluyum. En kısa sürede Türk Hava Yolları ile uçmak ve mükemmel servisi ve üst seviyede övgü alan yemekleri kendim denemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KOBE VE MESSİ THY İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ
THY bu ortaklığın ardından futbol ve basketbolun en büyük yıldızlarını bir araya getirmişti. 2012'de reklam ve Kobe Bryant ile yola devam eden THY, iki yıldız ile çekilen reklam filmi ve yeni sloganlar ile küresel marka olma yolunda hızla yükselişini yıldızlarla sürdürmüştü.

THY için kamera karşısına geçen Messi ve Kobe, milli hava yolunun uçtuğu ülkelere giderek burada çektikleri fotoğrafları birbirlerine gönderirken, denizaltında, aslanların arasında, egzotik yerlerde çektikleri fotoğraflarla rekabet eden ikili, sonunda 'da önünde bir araya geliyordu.

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