Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant hayatını kaybetti!

Kobe Bryant, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Helikopterde bir yangın meydana geldiği ve kimsenin kurtulamadığı TMZ’de bizzat özel haber olarak vurgulandı. ABD basınından birçok kaynak; Kobe Bryant'ın Kaliforniya'da helikopter kazasında hayatını kaybettiğini doğruladı. Kaliforniya Polisi "konuyla ilgili olarak, "Calabasas’ta düşen helikopter kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor. Resmi açıklama için bekleyin." dedi.

Dünya basketbolunun efsane ismi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak geçmeye başladı. TMZ'de yer alan özel haberde, NBA'nin unutulmaz yıldızı Kobe Bryant'ın bir helikopter kazasında öldüğü ifade edildi.

Bu kazada en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Helikopter kazasında kimsenin kurtulamadığı acil müdahale birimleri tarafından iletildi. Helikopterde bir yangın meydana geldiği ve kimsenin kurtulamadığı TMZ'de bizzat özel haber olarak vurgulandı. TMZ'nin ayrıca Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın ölenler arasında olmadığı aktarıldı.