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Almanya'yı karıştıran Darbeci Sisi kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
ALMANYA'YI KARIŞTIRAN DARBECİ SİSİ KARARI

’nın Dresden kentindeki Semper Opera Balosunun, Aziz Georg Nişanı'nı bu yıl 'yi askeri darbeyle devirerek göreve gelen 'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye vereceğini açıklaması ülkede tartışma konusu oldu.

Kentin sembolleri arasında yer alan tarihi bir kültür sanat evinin darbeci Sisi'ye ödül verecek olması, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında "Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?" tartışmasına yol açtı.

Söz konusu ödüle Sisi'nin layık görülmesi sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirilirken, bir kesim ise destekledi.

KARARI SAVUNDULAR!

Sanat Direktörü Hans-Joachim Frey, gelen tepkiler üzerine verdikleri Sisi kararını savundu.

Sanat yoluyla bölgeler arasında köprüler kurmayı amaçladıklarını kaydeden Frey, bu kararın siyasi olmadığını ileri sürdü.

KİMLER BU ÖDÜLÜ ALDI?

Söz konusu ödüle 2009 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017'de de Romanya'nın 6. Cumhurbaşkanı Klaus Johannis layık görülmüştü.

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