Son dakika: ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı. Füze saldırısının ardından ABD'ye ait helikopterler Bağdat'taki Büyükelçilik kompleksine indi
Amerikan Büyükelçilik binasına roket isabet etti. Edinilen bilgiye göre saldırı Irak Başbakanlığınca duyuruldu.
"SALDIRIYI YAPANLAR" DENİLDİ AMA KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR
Irak Başbakanlık basın ofisinin açıklamasında sözlerine yer verilen Abdulmehdi, yaptığı son dakika açıklamasında "Yabancı misyon temsilciliğine yönelik düşmanca saldırı, ABD Büyükelçiliği binasının içerisine düşen füzelerle tekrarlandı. Yasa dışı bu eylemi kınarken, güvenlik güçlerimize, saldırıyı yapanların yakalanıp adalete teslim edilmesi için talimat verdik." ifadelerini kullandı.
Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını bildirdi.
5 ADET KATYUŞA FÜZESİ
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.
Açıklamada, füzelerin ABD Büyükelçiliğine isabet ettiği bilgisine ise yer verilmemişti.
YARALILAR MI TAŞINDI!
Irak'ın başkenti Bağdat'taki füze saldırısının ardından ABD'ye ait askeri helikopterlerin Büyükelçilik kompleksine indiği bildirildi. Irak Savunma Bakanlığından bir görevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopterlerin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği kompleksine indiğini söyledi. Yetkili, helikopterlerle muhtemelen yaralıların taşınmış olabileceğini dile getirdi.
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