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Son dakika: ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE FÜZELİ SALDIRI

Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı 'ye atılan füzelerin ABD'nin Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı. Füze saldırısının ardından ABD'ye ait helikopterler Bağdat'taki Büyükelçilik kompleksine indi

Amerikan Büyükelçilik binasına roket isabet etti. Edinilen bilgiye göre saldırı Başbakanlığınca duyuruldu.

"SALDIRIYI YAPANLAR" DENİLDİ AMA KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Irak Başbakanlık basın ofisinin açıklamasında sözlerine yer verilen Abdulmehdi, yaptığı son dakika açıklamasında "Yabancı misyon temsilciliğine yönelik düşmanca saldırı, ABD Büyükelçiliği binasının içerisine düşen füzelerle tekrarlandı. Yasa dışı bu eylemi kınarken, güvenlik güçlerimize, saldırıyı yapanların yakalanıp adalete teslim edilmesi için talimat verdik." ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını bildirdi.

5 ADET KATYUŞA FÜZESİ

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, 'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, füzelerin ABD Büyükelçiliğine isabet ettiği bilgisine ise yer verilmemişti.

YARALILAR MI TAŞINDI!

Irak'ın başkenti 'taki füze saldırısının ardından ABD'ye ait askeri helikopterlerin Büyükelçilik kompleksine indiği bildirildi. Irak bir görevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopterlerin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği kompleksine indiğini söyledi. Yetkili, helikopterlerle muhtemelen yaralıların taşınmış olabileceğini dile getirdi.

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