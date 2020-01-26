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Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazmış! Dünya bu tweeti konuşuyor

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Giriş Tarihi: 27.01.2020
KOBE BRYANT'IN HELİKOPTER KAZASINDA ÖLECEĞİNİ 8 YIL ÖNCE YAZMIŞ!

NBA efsanesi 'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi basketbolseverleri yasa boğdu... Efsane ismin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce twitter hesabında yazan bir kullanıcı tüm dünyada gündeme oturdu.

Los Angeles Lakers efsanesi , California'da yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA tarihinin efsane isimlerinden biri olan 41 yaşındaki Kobe Bryant ABD'ye göre sabah saatlerinde Los Angeles Lakers maçının dönüşünde kendine ait Sikorsky S-76 tipi helikopteriyle geçirdiği kazada kurtulamadı.

4 yakınıyla Laker maçından dönen efsane ismin helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı. Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant'ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı.

13 KASIM 2012'DE YAZDI 8 YIL SONRA GERÇEK OLDU

Tüm dünyanın büyük bir üzüntüyle karşıladığı ölüm haberinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım dünya gündemine oturdu. 'dotNoso' isimli bir twitter kullanıcısının 13 Kasım 2012 tarihinde yaptığı paylaşımda Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazması herkesi şoke etti.

Kobe'nin 8 yıl sonra gerçekten bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi paylaşımın binlerce etkileşim almasına neden oldu. Yaşananlar sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı ve böyle bir olayın 8 yıl önce bilinmesi bir çok soru işaretine neden oldu.

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