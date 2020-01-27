Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Kobe Bryant mesajı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünden paylaşılan mesajda "Seni her zaman hatırlayacağız, huzur içinde yat." ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, Kobe Bryant'ın sarı-kırmızılı formayı giydiği bir fotoğrafının kullanıldığı mesajında, "Huzur içinde uyu Kobe Bryant. Basketbola kattığın her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü ise mesajında, "Los Angeles Lakers'ın büyük kaybını duyduğumuz için çok üzgünüz. Sonsuza dek özleneceksin." ifadelerini kullandı.

TÜRKOĞLU: "İNANMAK ÇOK ZOR"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant'ın vefatı üzerine üzüntüsünü paylaştı.

Türkoğlu, Kobe Bryant ile fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "İnanmak çok zor. Huzur içinde yat kardeşim." ifadelerini kullandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen Türk futbolcu Nuri Şahin de Kobe Bryant'ın vefatı üzerine, "Gerçek efsane. Söyleyecek sözümüz yok. Işıklar içinde uyu." mesajını paylaştı.