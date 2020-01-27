27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Kobe Bryant mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2020
3 BÜYÜKLERDEN KOBE BRYANT MESAJI

Beşiktaş, ve Fenerbahçe kulüpleri, ABD'li ünlü basketbolcu 'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünden paylaşılan mesajda "Seni her zaman hatırlayacağız, huzur içinde yat." ifadesi kullanıldı.

Kulübü, 'ın sarı-kırmızılı formayı giydiği bir fotoğrafının kullanıldığı mesajında, "Huzur içinde uyu Kobe Bryant. Basketbola kattığın her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü ise mesajında, "'ın büyük kaybını duyduğumuz için çok üzgünüz. Sonsuza dek özleneceksin." ifadelerini kullandı.

TÜRKOĞLU: "İNANMAK ÇOK ZOR"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , Kobe Bryant'ın vefatı üzerine üzüntüsünü paylaştı.

Türkoğlu, Kobe Bryant ile fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "İnanmak çok zor. Huzur içinde yat kardeşim." ifadelerini kullandı.

ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen Türk futbolcu Nuri Şahin de Kobe Bryant'ın vefatı üzerine, "Gerçek efsane. Söyleyecek sözümüz yok. Işıklar içinde uyu." mesajını paylaştı.

Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazmış! Dünya bu tweeti konuşuyor KOBE BRYANT'IN HELİKOPTER KAZASINDA ÖLECEĞİNİ 8 YIL ÖNCE YAZMIŞ! DÜNYA BU TWEETİ KONUŞUYOR
Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları! HAYATI ŞAMPİYONLUKLARLA DOLUYDU! KOBE BRYANT KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI? KOBE BRYANT’IN HAYATI VE BAŞARILARI!
Kobe Bryant kimdir? Kobe Bryant öldü mü? Kobe Bryant ölüm sebebi nedir? KOBE BRYANT KİMDİR? KOBE BRYANT ÖLDÜ MÜ? KOBE BRYANT ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant hayatını kaybetti! DÜNYACA ÜNLÜ BASKETBOLCU KOBE BRYANT HAYATINI KAYBETTİ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN