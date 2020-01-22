Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'tan küstah Türkiye açıklaması
Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşma Arap Birliği’ni de rahatsız etti. İsrail ile aynı dili kullanan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye’nin müdahalesi Libya’nın dışına çıkacak yeni çatışmalara neden olabileceğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansörlüğünün yaptığı terörist Hafter'in sivillere saldırmasına laf etmeyen Gayt, Türkiye'nin meşru hükümete verdiği desteği hazmedemedi.
Mısır'da bir televizyon programına katılan Gayt, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans ve Türkiye'nin Libya'daki politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE'NİN HAMLESİNİ HAZMEDEMEDİ
Gayt, Türkiye'nin Libya müdahalesi, ülkedeki durumu karmaşık hale getirdiğini ve Libya dışına sıçrayacak bölgesel çatışmalara yol açabileceğini savundu.
Konferansa katılan tüm ülkelerin Ankara'nın yaptıklarını reddettiğini öne süren Gayt, Türkiye'nin görüşü konferansa katılan diğer tüm ülkelerinkinden farklı olduğunu, Ankara'nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yapılan saldırılardan bahsettiğini ifade etti.
Konferanstan çıkan belgenin 55 maddeyi içerdiğine işaret eden Gayt, herkesin bu maddeleri uygulama taahhüdünde bulunduğunu söyledi.
Tüm ülkelerin Libya'nın içişlerine karışmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyleyen Gayt, "Almanya, başta Avrupa Birliği ve Arap Birliği olmak üzere Libya'yla ilgilenen tüm tarafların katılması gerektiğini belirtti. Almanya, ayrıca Mısır'ın, Libya'yla olan sınırlar ve o sınırları ülkede bulunan çok sayıdaki terör milislerden korumak için davet edilmesi gerektiğini de gördü" dedi.
Uluslararası anlaşmaları reddeden ve onlara uymayan herkese yaptırım uygulanacağını söyleyen Gayt, tüm tarafların çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına dönme konusunda anlaştığını belirtti.
Libya krizinin siyasi çözümü için Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu liderler, Berlin'de bir araya gelmişti.
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