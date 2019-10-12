Cumhurbaşkanlığı'ndan Arap Birliği’nin skandal bildirisine ilk tepki
Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı’na karşı Arap Birliği’nden yapılan skandal bildiriye sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin PKK terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir.” denildi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan, Barış Pınarı Harekatı'na karşı Arap Birliği'nin yayınladığı kabul edilemez bildiriyi kınayan bir açıklama yapıldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Bugün yayımladığı bildiride ülkemizin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu 'işgal' olarak tanımlayan Arap Birliği'ni en sert biçimde kınıyorum.
Türkiye'nin Filistin halkının haklarını savunmasından, Kudüs'ün işgalcilere peşkeş çekilmesine itiraz etmesinden, darbelere, cinayetlere ya da Yemen'de masum insanların bombalanması gibi olaylara karşı durmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz.
Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin PKK terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir."
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