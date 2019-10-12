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Cumhurbaşkanlığı'ndan Arap Birliği’nin skandal bildirisine ilk tepki

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
TÜRKİYE'DEN ARAP BİRLİĞİ’NİN SKANDAL BİLDİRİSİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı’na karşı ’nden yapılan skandal bildiriye sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir.” denildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Barış Pınarı Harekatı'na karşı 'nin yayınladığı kabul edilemez bildiriyi kınayan bir açıklama yapıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün yayımladığı bildiride ülkemizin 'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu 'işgal' olarak tanımlayan Arap Birliği'ni en sert biçimde kınıyorum.

'nin halkının haklarını savunmasından, 'ün işgalcilere peşkeş çekilmesine itiraz etmesinden, darbelere, cinayetlere ya da 'de masum insanların bombalanması gibi olaylara karşı durmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir."

Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah yorum ARAP BİRLİĞİ'NDEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KÜSTAH YORUM

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