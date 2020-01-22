BM'den Selman-Jeff Bezos haberleri hakkında açıklama
İngiliz basınında çıkan "Suudi Prens bin Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti" haberlerinin ardından BM'den açıklama geldi. Dünya basınını ayağa kaldıran iddia sonrası yapılan açıklamada, İsrail tabanlı casus yazılım kullanılmış olabileceği ifade edildi.
Birleşmiş Milletler uzmanları, Suudi Prens bin Selman'ın Jeff Bezos'un telefonun hacklenmesi olayına dahil olmasının mümkün olduğunu açıkladı.
BM uzmanlarının raporunda, Amazon'un kurucusu Bezos'un telefonun hacklenmesinde İsrail tabanlı casus yazılım kullanılmış olabileceği ifade edildi.
THE GUARDIAN'IN İDDİASI DÜNYAYI SARSTI
İngiliz The Guardian gazetesinin özel haberine göre, bin Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen bir video mesajıyla aynı zamanda alışveriş sitesi Amazon'un da sahibi olan Washington Post gazetesi patronu Jeff Bezos'un cep telefonu hacklendi.
Gazetenin olayı soruşturan uzmanlara dayandırdığı haberde, Bezos'un telefonununa bin Selman'ın şahsi hesabından yollanan mesajın "çok büyük ihtimalle" zararlı kod içerdiğinin tespit edildiği kaydedildi.
BÜYÜK ÇAPTA VERİ İNDİRİLDİ
Gazete 1 Mayıs 2018'de gönderilen mesajın ardından Bezos'un hesabından büyük çapta verinin indirildiği iddiasına yer verdi.
Haberde, hack olayından 5 ay sonra Kaşıkçı cinayetinin işlendiğine, 9 ay sonra da ABD'de yayımlanan bulvar gazetesi National Enquirer'da Bezos'un özel hayatına ilişkin haberlerin yayımlanmaya başladığına dikkat çekildi.
Haberde bulvar gazetesinin sahibi şirketin yöneticisi David Pecker ile bin Selman arasındaki yakın ilişkinin de altı çizildi.
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