Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi, Libya'yı ve ikili ilişkileri görüştü
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Libya'yı ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Şansölye Merkel'in, Şi ile telefonda görüştüğünü belirtti.
Seibert, iki liderin Almaya ve Çin arasında siyasi ve ekonomik ilişkiler ve uluslararası ticari konularını ele aldığını ifade etti.
Merkel ve Şi'nin 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuçlarının uygulanmasını görüştüğünü vurgulayan Seibert, "Devlet Başkanı Şi destek vermeye devam edeceğini taahhüt etti." diye konuştu.
Sözcü Seibert, görüşmede ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki ilişkilerin ve özellikle de Almanya'nın bu yılın ikinci döneminde üstleneceği AB dönem başkanlığında eylül ayında yapılacak AB-Çin Zirvesinin ele alındığını kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan'dan son dakika İran açıklaması
- Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması
- Irak Türkmen Cephesi'nden flaş "DEAŞ" açıklaması
- Uçağın içi bir anda dumanla doldu! Panik anları kamerada
- Ölü sayısı 10'u geçti
- Büyük skandal! Macron ile Putin'i karıştırdılar
- Ölümcül örümcek alarmı verildi!
- Hafter güçleri Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurdu
- Trump'ın yargılandığı davada önemli gelişme!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!
- 24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…
- Çocuk 18. bölüm fragmanı izle! Çocuk dizisi 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı izle!
- A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!
- İnsandan insana bulaşıyor… Corona virüsü nedir? Corona virüsü nasıl bulaşır?
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur yaş farkı kaç?
- Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?
- 21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!