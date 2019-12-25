Arap Birliği Türkiye'nin nüfuzunun artmasından korktu
Türkiye düşmanı Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, bir kez daha skandal sözlere imza attı. Türkiye hakkındaki küstah açıklamalarına devam eden Gayt, Türkiye ve İran'ın bölgede artan nüfuzundan dolayı endişe duyduğunu söyledi.
Her fırsatta Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, yine tepki çeken ifadeler kullandı. Türkiye'nin bölgede nüfuzunun artmasından dolayı endişelendiğini söyleyen Gayt'ın sözleri tartışma konusu oldu.
TÜRKİYE'NİN NÜFUZUNUN ARTMASINDAN KORKUYOR
Arap Birliği'nden, Orta Doğu ve Türkiye hakkında tepki çeken açıklamalar geldi. Birliğin Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'ın, Türkiye hakkındaki skandal sözleri uluslararası kamuoyunda da tartışma konusu oldu.
Emirlik'in Stratejik Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde bir sempozyumda konuşan Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ın bölgede artan nüfuzundan dolayı endişe duyduğunu söyledi.
Aralık ayının ortasında da İran ve Türkiye'yi Arap ülkelerinin işlerine karışmakla eleştiren bir dönem Mısır'ın Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Ebu Gayt, Türkiye'ye yönelik hazımsızlığını dile getirdi.
BARIŞ PINARI'NA DA KARŞIYDI
Arap Birliği, Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na "operasyon kabul edilemez" diyerek tepki göstermişti.
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