25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Arap Birliği Türkiye'nin nüfuzunun artmasından korktu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2019
ARAP BİRLİĞİ'Nİ TÜRKİYE KORKUSU SARDI

düşmanı Genel Sekreteri Ebu Gayt, bir kez daha skandal sözlere imza attı. Türkiye hakkındaki küstah açıklamalarına devam eden Gayt, Türkiye ve İran'ın bölgede artan nüfuzundan dolayı endişe duyduğunu söyledi.

Her fırsatta aleyhine yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Genel Sekreteri Ebu Gayt, yine tepki çeken ifadeler kullandı. Türkiye'nin bölgede nüfuzunun artmasından dolayı endişelendiğini söyleyen Gayt'ın sözleri tartışma konusu oldu.

TÜRKİYE'NİN NÜFUZUNUN ARTMASINDAN KORKUYOR

Arap Birliği'nden, Orta Doğu ve Türkiye hakkında tepki çeken açıklamalar geldi. Birliğin Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'ın, Türkiye hakkındaki skandal sözleri uluslararası kamuoyunda da tartışma konusu oldu.

Emirlik'in Stratejik Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde bir sempozyumda konuşan Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ın bölgede artan nüfuzundan dolayı endişe duyduğunu söyledi.

Aralık ayının ortasında da İran ve Türkiye'yi Arap ülkelerinin işlerine karışmakla eleştiren bir dönem Mısır'ın Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Ebu Gayt, Türkiye'ye yönelik hazımsızlığını dile getirdi.

BARIŞ PINARI'NA DA KARŞIYDI

Arap Birliği, Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na "operasyon kabul edilemez" diyerek tepki göstermişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN