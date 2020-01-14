Terörist Sakine Cansız'ın kitabını satan ve tepki çeken İBB'ye PKK kanalı destek çıktı
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı iştiraklerden İstanbul Kitapçısı'nın, PKK'lı terörist Sakine Cansız'ın kitabını satması büyük tepki çekti. İBB’ye PKK kanalı sahip çıktı. Terör destekçisi “Medya Haber” kanalı İBB’nin terörist Sakine Cansız’ın kitabını satmasına yapılan eleştirileri “İBB’nin tanıtımı Kıran’ın Kürt ve kadın düşmanlığını ayağa kaldırdı” diyerek tepkilere karşı İBB’yi savunan bir haber yayınladı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP'li isimlerin terör örgütüne üyelikten tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ın yazdığı hikayenin tiyatrosuna gitmesi henüz gündemdeki yerini korurken bir skandal da İBB'den gelmişti.
İBB'YE TEPKİ YAĞDI!
İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız'ın kitaplarını satışa çıkarmıştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı iştiraklerden İstanbul Kitapçısı'nın, PKK'lı terörist Sakine Cansız'ın kitabını satması büyük tepkilere neden olmuş ve sosyal medyada büyük infiak yaratmıştı.
KİTABIN YASAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Konuyla ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, kitapların her yerde satıldığını iddia etti. Ancak İmamoğlu'nun bu iddiası da yalan çıktı. Diyarbakır Sulh ve Ceza Hakimliği'nin, 2016'da söz konusu kitabın satışını ve dağıtımını yasakladığı ortaya çıktı.
PKK KANALINDAN İBB'YE DESTEK
Sosyal medya üzerinden tepki yağan İBB'ye PKK kanalı sahip çıktı. Terör destekçisi "Medya Haber" kanalı İBB'nin terörist Sakine Cansız'ın kitabını satmasına yapılan eleştirileri "İBB'nin tanıtımı Kıran'ın Kürt ve kadın düşmanlığını ayağa kaldırdı" diyerek tepkilere karşı İBB'yi savunan bir haber yayınladı.
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