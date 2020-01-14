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Terörist Sakine Cansız'ın kitabını satan ve tepki çeken İBB'ye PKK kanalı destek çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
TERÖRİST KİTABI SATAN İBB'YE PKK KANALI DESTEK ÇIKTI!

'li yönetimindeki 'ye bağlı iştiraklerden 'nın, 'lı terörist 'ın kitabını satması büyük tepki çekti. İBB’ye PKK kanalı sahip çıktı. Terör destekçisi “” kanalı İBB’nin Cansız’ın kitabını satmasına yapılan eleştirileri “İBB’nin tanıtımı Kıran’ın Kürt ve kadın düşmanlığını ayağa kaldırdı” diyerek tepkilere karşı İBB’yi savunan bir haber yayınladı.

'li Başkanı 'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP'li isimlerin terör örgütüne üyelikten tutuklu yargılanan 'ın yazdığı hikayenin tiyatrosuna gitmesi henüz gündemdeki yerini korurken bir skandal da İBB'den gelmişti.

İBB'YE TEPKİ YAĞDI!

İBB'ye bağlı , 'te öldürülen 'lı 'ın kitaplarını satışa çıkarmıştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı iştiraklerden Kitapçısı'nın, PKK'lı Cansız'ın kitabını satması büyük tepkilere neden olmuş ve sosyal medyada büyük infiak yaratmıştı.

KİTABIN YASAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, kitapların her yerde satıldığını iddia etti. Ancak İmamoğlu'nun bu iddiası da yalan çıktı. Sulh ve Ceza Hakimliği'nin, 2016'da söz konusu kitabın satışını ve dağıtımını yasakladığı ortaya çıktı.

PKK KANALINDAN İBB'YE DESTEK

üzerinden tepki yağan İBB'ye PKK kanalı sahip çıktı. Terör destekçisi "" kanalı İBB'nin terörist Sakine Cansız'ın kitabını satmasına yapılan eleştirileri "İBB'nin tanıtımı Kıran'ın Kürt ve kadın düşmanlığını ayağa kaldırdı" diyerek tepkilere karşı İBB'yi savunan bir haber yayınladı.

İmamoğlu'nun satışını savunduğu terörist Sakine Cansız'ın kitabı 2016'da yasaklanmış İMAMOĞLU'NUN SATIŞINI SAVUNDUĞU TERÖRİST SAKİNE CANSIZ'IN KİTABI 2016'DA YASAKLANMIŞ
İmamoğlu'nun İBB'sinde rezalet bitmiyor! Demirtaş'tan sonra terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar İMAMOĞLU'NUN İBB'SİNDE REZALET BİTMİYOR! DEMİRTAŞ'TAN SONRA TERÖRİST SAKİNE CANSIZ'IN KİTABINI SATIYORLAR

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