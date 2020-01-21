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Irak'ta korkunç tablo! 2 günde 6 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
IRAK'TA KORKUNÇ TABLO! 2 GÜNDE 6 KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika haberi...'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti

'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde son 2 gün içinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son 48 saat içerisinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 gösterici öldürüldü." dedi.

Bağdat'ta 4, Kerbela ve Basra'da ise 1'er göstericinin hayatını kaybettiğini aktaran Beyatlı, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

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