PKK elebaşları Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin 3 ülke arasında mekik dokuyor!
TSK ve MİT’in kararlı mücadelesi terör örgütünün büyük çözülmelere neden olurken elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Fehman Hüseyin’i büyük korku sardı. Söz konusu teröristlerin yakalanmamak için Irak, Suriye ve İran arasında mekik dokuduğu öğrenildi.
Güvenlik kaynakları terör örgütü üyelerinin, kendilerini kamplar ve sığınaklarda bile güvende hissetmediğini, bu nedenle bir kısmının Kandil'e yakın köylerde bir kısmının da doğal dağ mağaralarında gizlendiğini bildirdi. Terör örgütünün Irak-Suriye sınırında, özellikle Şengal bölgesinde de konuşlandığını belirten güvenlik kaynakları, Suriye'de bombalı araçlarla yapılan saldırıların bu teröristler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
KANDİL, İRAN, IRAK VE SURİYE'YE DAĞILDI
Aynı kaynaklar, Kandil'deki üst düzey teröristlerin uzun süre aynı noktada kalmama çabasında olduğunu ve Irak, Suriye ile İran arasında sürekli yer değiştirdiklerini bildirdi. Kandil'in bir kısmının İran topraklarında olduğunu kaydeden güvenlik kaynakları, elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Fehman Hüseyin'in de aralarında olduğu lider kadrosunun, TSK ve MİT'in sıkı takibinden kaçabilmek için telsiz dahil iletişim kanallarını kullanmamaya dikkat ettiğini bildirdi. En yakın adamları dışında diğer örgüt üyeleriyle de temas kurmayan terörist elebaşlarının, örgütteki etkinlikerinin zayıfladığı ifade edildi.
SALDIRILARI PLANLAYANLAR, KANDİL'DEN GELEN TERÖRİSTLER
Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçlarla yapılan terör saldırılarının arkasında Kandil'den gelen teröristler olduğunu belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin sivil halkın arasına karışarak gizlenmeye çalıştığını belirtti. Terör örgütünün bombalı araç saldırılarıyla Türkiye'de gösteremediği varlığını sürdürme çabasında olduğunu ifade eden güvenlik kaynakları, Diyarbakır annelerinin çocukları için tuttuğu nöbetin de örgütü moral olarak çok olumsuz etkilediğini bildirdi. Teröristlerin aynı zamanda bölgeye geri dönüşleri engelleme çabasında olduklarını ifade etti.
Bölgede, şu an girilemeyen mahalle olmadığını ancak teröristlerin yerleştirdiği EYP'lerin temizliği için sivillerin girişinin geçici olarak yasaklandığı mahalleler bulunduğunu belirten güvenlik kaynakları, Türkiye'nin eğitim verdiği ilk grup yerel polisin (Şurta) göreve başladığını kaydettiler. Şurtaların göreve başlamasıyla da teröristlerin ele geçirilmesinde etkili olacağını ifade ettiler.
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