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Hafter yanlılarından flaş 'ateşkes' açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
HAFTER YANLILARINDAN FLAŞ 'ATEŞKES' AÇIKLAMASI

’da yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini" duyurdu. Yapılan açıklamada; "Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi." denildi.

'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini" duyurdu.

Libya merkezli yerel bir televizyona konuşan Salih, Türkiye ve Rusya'nın 12 Ocak'ta yerel saatle 00.00'da hayata geçmek üzere yaptığı ateşkes çağrısına "Rusya Devlet Başkası Vladimir Putin'e saygılarından" dolayı olumlu yanıt verdiklerini söyledi.

Salih, açıklamasında "ateşkesin kendileri için sona erdiğini savaşın devam edeceğini" kaydetti.

Hafter yanlılarından flaş 'ateşkes' açıklaması HAFTER YANLILARINDAN FLAŞ 'ATEŞKES' AÇIKLAMASI

"TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ..."

Trablus'taki çatışmalarda başarı elde edememelerine dair ise Salih, "Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki AA muhabiri, başkent Trablus'ta henüz sıcak çatışmaların başladığına dair bir iz görülmediğini paylaştı.

Son dakika: BM'den Libya çağrısı: Ateşkese bağlı kalınmalı SON DAKİKA: BM'DEN LİBYA ÇAĞRISI: ATEŞKESE BAĞLI KALINMALI
Son dakika: Rusya’dan flaş Libya açıklaması: Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadı SON DAKİKA: RUSYA’DAN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI: HAFTER ATEŞKES ANLAŞMASINI İMZALAMADI
Libya satrancı! Türkiye Libya’da hangi adımları atıyor? LİBYA SATRANCI! TÜRKİYE LİBYA’DA HANGİ ADIMLARI ATIYOR?

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