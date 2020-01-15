ABD'den Türkiye itirafı: Tehditlere boyun eğmediler
Amerika'dan Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler yeniden gündem oldu. ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Ellen Lord, Türkiye'nin ABD tarafından yapılan hiçbir tehtide boyun eğmediğini itiraf etti.
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi Pentagon yetkilisi Ellen Lord, Ankara'nın ABD'nin baskısına boyun eğmediğini ve aldığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmeyi reddettiğini belirtti.
"İKİ SİSTEMİN UYUMSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİK"
Pentagon'un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, bugünkü basın toplantısında, "Henüz aynı konumdayız, F-35 ve S-400'lerin uyumsuz olduğunu net bir şekilde söyledik. Maalesef Türkiye, S-400'le ilgili herhangi adımlar atma kararını almadı, bu yüzden biz Türkiye'deki çalışmalarımıza (Türkiye'deki F-35 parça üretimini ABD'ye taşıma çalışmaları) devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"F-35 PARÇALARINI ABD'YE TAŞIMAYI PLANLIYORUZ"
Lord, bu bağlamda, Türkiye'deki F-35 parça üretiminin büyük bir kısmını gelecek Mart ayına kadar ABD'ye taşımayı planladıklarını doğruladı. Pentagon yetkilisi ayrıca Türkiye'nin daha önce satın aldığı 4 adet F-35'in geleceğini Ankara ile görüşmediklerini de sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye ve ABD arasında krize neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatına başlanmıştı. S-400'lerin Türkiye'ye konuşlanmasını kendisine yönelik bir tehdit olarak gören ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmakla ve ekonomik yaptırımlarla tehdit etmişti.
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