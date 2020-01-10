İran'dan peş peşe açıklamalar! Ruhani'den çarpıcı talimat...

Son dakika haberine göre; ABD, İngiltere, Ukrayna ve Kanada'nın peş peşe "Yolcu uçağını İran füzeyle düşürdü" iddialarına Tahran yönetiminden cevap geldi.İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla teknik incelemelerin düzenli ve süratli bir şekilde yapıldığını ve tamamlandığında ilan edileceğini açıkladı.

İran'da İmam Humeyni Havaalanı yakınlarında 176 kişinin bulunduğu Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalktıktan kısa bir süre sonra teknik arızadan dolayı düşmüştü. İran devlet televizyonu, düşen uçağındaki tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Başta ABD olmak üzere, Kanada, Ukrayna ve İngiltere uçağın İran tarafından füzeyle vurularak iddia etmişti.

İRAN'DAN SUÇLAMALARA CEVAP

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yaptığı son dakika yazılı açıklamada İran Sivil Havacılık Kurumunun, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kararlarına göre kaza inceleme komisyonu kurduğunu ve olayı şeffaf, dikkatli ve süratli şekilde incelediğini ifade etti.

BAZI ÜLKELERE TEKLİF

İlgili ülkelerin uzmanlarının katılımıyla kazanın tüm yönleriyle incelendiğini aktaran Rebii, uçağın sahibi Ukrayna, üretici firma Boeing, motor üreticisi Fransa ve kazada vatandaşları ölen ülkelerin de tahkikata dahil olabileceğini kaydetti.

RUHANİ TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla teknik incelemelerin düzenli ve süratli bir şekilde yapıldığını ve tamamlandığında ilan edileceğini ifade eden Rebii, ABD'den gelen açıklamayla ilgili olarak ise "ABD, tamamen alışık olduğumuz algı operasyonunun bir parçası olarak Pentagon'dan adını vermek istemeyen bir yetkilinin ağzından uçağın isabet eden 2 füze nedeniyle düştüğü yönündeki haberi basına yaydı. Bu iddianın gelecekte gerçekten uzak ve yalan olduğu ortaya çıkacağı için, kimse sorumluluğu üstüne almayacak" görüşlerini paylaştı.

"ALGI OPERASYONU" İDDİASI

ABD'yi yalan üretmek ve algı operasyonu yapmakla suçlayan Rebii, "ABD hükümetinin ve bilerek ya da bilmeyerek onunla birlikte hareket edenlerin yürüttüğü algı operasyonu acılı ailelerin yarasına tuz basmaktadır. ABD, bu algı operasyonunda hedefine ulaşmak için olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini de kurban seçiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Musevi de iddialara tepki göstererek, ilgili ülkelerin çalışmalara katılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bu konuda elinde belge bulunan tüm devletlerden ellerindeki bilgileri inceleme komisyonuna ulaştırmalarını istedi.

AB'DEN ÇAĞRI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin "açık ve detaylı" soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Michel, hayatın kaybedenlerin yakınlarının ne olup ne bittiğini bilme hakkına sahip olduğunu kaydetti. Michel, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun düşen Ukrayna uçağına ilişkin açık ve detaylı soruşturma çağrılarını destekliyorum" ifadesini kullandı.