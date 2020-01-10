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Son dakika: Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020
O ÜLKEDE 5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberine göre; 'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Tobelo kentinin 91 kilometre kuzeybatı açıklarındaki depremin yerin 23 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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