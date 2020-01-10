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10.01.2020

Ukrayna uçağının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

Ukrayna yolcu uçağının, İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu anları gösterdiği iddia edilen video ortaya çıktı. Ellerinde çok sayıda kanıt olduğunu belirten Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uçağın kazara düşürülmüş olabileceğini açıklamıştı.

Ukrayna yolcu uçağının, İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu anları gösterdiği iddia edilen video ortaya çıktı.

NEW YORK TIMES DOĞRULADI

New York Times araştırmaları, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran füzesi ile düşürüldüğü anları gösterdiği iddia edilen videoyu doğruladı.



KAZADA KURTULAN OLMADI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı dün İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.



ELİMİZDE KANIT VAR
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

Başbakan Trudeau, İran üzerinde uçarken düşen ve 63 Kanada vatandaşının da hayatını kaybettiği Ukrayna uçağına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Trudeau, hem kendi istihbaratlarına hem de bazı müttefik ülkelerden elde ettikleri istihbarata atıf yaparak, "Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü ancak bu kasıtsız olabilir." ifadesini kullandı.

Uçağın ne tip bir füze ile ve ne şekilde vurulmuş olabileceğine ilişkin sorulara net yanıt vermeyen Trudeau, ellerindeki çok sayıdaki istihbarattan emin olduklarını vurguladı.

Trudeau ayrıca, Türkiye üzerinden İran'a gitmek üzere bazı Kanadalı diplomatların yola çıktığını ve bu kişilere İran'ın vize konusunda kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi.

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