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Lufthansa'dan kritik Tahran kararı! Askıya aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020
LUFTHANSA'DAN KRİTİK TAHRAN KARARI! ASKIYA ALDI

Alman hava yolu firması , LH600 sefer sayılı yolcu uçağının Tahran’a doğru seyir halindeyken alınan kararla Frankfurt'a geri döndürüldüğünü, bu güzergaha bugün planlanan uçuşun da yapılmayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, kararın "Tahran Havalimanı'nın çevresindeki değişen güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesi" sonucu alındığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, sahadaki durum ile ilgili otoritelerle değerlendirmelere devam ettiği vurgulanarak, ayrıntılı bilgilerin elde edildikten sonra gelecek günlerde planlanan uçuşların yapılıp yapılmayacağına karar verileceği ifade edildi.

'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan tipi yolcu uçağı 8 Ocak'ta 'ın, ABD'nin 'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

Basına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürüldüğünü değerlendirdiğini öne sürmüştü.

İngiltere Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile vurulduğuna dair bilgiler ve kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

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