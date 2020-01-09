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Son dakika: Rusya'da 6.4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
O ÜLKEDE 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberine göre; 'nın Çukotka Özerk Okrugu bölgesinde yer alan Anadır şehrinin 406 km güneybatısında 6.3 büyüklüğünde meydana geldi.

'nın Çukotka Özerk Okrugu bölgesinde yer alan Anadır şehrinin 406 km güneybatısında 6.3 büyüklüğünde meydana geldi.

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