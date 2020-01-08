08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Trump'tan İran'ın saldırısı hakkında ilk açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
TRUMP'TAN İRAN'IN SALDIRISI HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı , "Hasar tespiti sürüyor, yarın açıklama yapacağız" şeklinde açıklama yaptı.

ABD Başkanı , "Hasar tespiti sürüyor, yarın açıklama yapacağız" şeklinde açıklama yaptı.

Trump: "Her şey yolunda! Irak'taki iki askeri üsten füzeler atıldı. hasar tespiti sürüyor. Şimdiye kadar her şey yolunda! Tüm dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz! Yarın sabah bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN