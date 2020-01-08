Trump'tan İran'ın saldırısı hakkında ilk açıklama
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
ABD Başkanı Trump, "Hasar tespiti sürüyor, yarın açıklama yapacağız" şeklinde açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump, "Hasar tespiti sürüyor, yarın açıklama yapacağız" şeklinde açıklama yaptı.
Trump: "Her şey yolunda! Irak'taki iki askeri üsten füzeler atıldı. hasar tespiti sürüyor. Şimdiye kadar her şey yolunda! Tüm dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz! Yarın sabah bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.
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