ABD İran için yeni planı mı devreye soktu?
Alman gazeteci Christoph Hörstel, A Haber’e konuştu. ABD’nin Irak’taki saldırıları hakkında konuşan Hörstel, daha önce de seçim öncesi Bill Clinton’ın 4 ülkeyi bombaladığını belirtti. Trump’ın kararlı tek başına alamadığını söyleyen Alman gazeteci, “Afganistan’da Suriye’de derin devletin başka bir planları var.” dedi.
A Haber'deki Arka Plan programına Ankara'dan konuk olan Alman gazeteci Hörstel, Trump'ın kararlarını ve Orta Doğu'daki son durumları değerlendirdi.
"SEÇİM ZAMANI SALDIRI YAPIYORLAR"
Yaşanan durumların farklı olduğunu belirten Hörstel, "Şunu anlamalıyız Trump'ın şuanda bulunduğu durum çok farklı. Bu yıl seçim yılı. Bill Clinton ne yapardı böyle bir durumda?
4 ülkeyi, Sudan ve Afganistan'ı bombaladı. 1998'de operasyon başlattı ve 4 gün boyunca bombalamaları sürdürdü. Ve sonra süreç kendi lehine dönünce bombalamayı bıraktı. Irak'ı neden bombaladı? Çünkü biyolojik, kimyasal ve nükleer silahlar geliştiriliyordu." dedi.
"DERİN DEVLETİ FARKLI PLANLARI VAR"
"Trump şuanda azil süreciyle karşı karşıya." diyen Alman gazeteci, "Azil süreci aslında bir şantaj süreci. Eğer başkan derin devletin isteklerine cevap vermiyorsa ve karşımızda böyle bir sorun var. Trump'a baktığımızda 2016'daki seçim kampanyasında Rusya ile daha iyi ilişkiler istediğini ve Putin'le de görüşeceğini söylemişti. 1,5 yıl sonra görüşebildi ve 2 saat sürdü. Bu toplantıda da kimse olmadığı için cezalandırıldı." İfadelerini kullandı.
Trump'tan başka güçlerin farklı planları olduğunu vurgulayan Hörstel, "Afganistan'da Suriye'de derin devletin başka bir planları var. Amerikan ordusu o bölgede kalmalı. Kabil'deki bir arkadaşımla görüştüm, bu başkan kararları tamamen kendisi veremiyor. Başkan siyasi anlamda derin devletin isteklerini karşılayamazsa, oyların yüzde 95'i bilgisayardan geliyor zaten sonuçlar her türlü değiştirilebilir. " şeklinde konuştu.
"İRAN PLANLI HAREKET EDİYOR"
Alman gazeteci Hörstel, Süleymani'nin öldürülmesi sonrasın İran'ın hızlı tepki vermeyerek doğru yaptığını belirtti.
İran'ın planları bir şekilde hamle yaptığını dile getiren gazeteci son durumu, "Son 2 yılda İsrail'den yüzden fazla hava saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ne yapmaları gerekiyor? Çok önemli bir isimlerini kaybettiler ve buna rağmen hızlı tepki vermek yerine planlı işliyorlar. İran ülke içindeki durumu gözden geçirecektir. İran'ın içini karıştırmakla sorumlu olan kişi Mike, huzursuzluklar çıkartıyor. Para da dağıtıyorlar. İran tehdidin çok güçlü olduğunu düşünürse kısıtlı bir saldırıya girişebilir." şeklinde yorumladı.
Hörstel sözlerini şöyle noktaladı;
"İnsanları biraraya getirmeye çalışacaktır. Ve bu büyük bir risk aslında. Bir sonraki tutum da, İran ve Rusya. Rusya'nı elinde çok uzun menzilli füzeler var ve bunlara karşı gelecek bir silah bulunmuyor. Merkel Rusya'da Putin ile görüştü. Avrupa'nın değiştiğini konuştular. Bir Alman olarak Süleymani'nin öldürülmesi Alman bölgesinden gelen droneların kontrol edildiği bir noktada oldu. Şuanda bu yüzden hem Irak'la hem de İran'la savaşa girebilecek bir pozisyondayız. Alman Halkı da bu konuyu düşünüyor."
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