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İran'dan 'orantılı karşılık' açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020
İRAN'DAN 'ORANTILI KARŞILIK' AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD üslerini vurması hakkında "Orantılı karşılık verildi ve tamamlandı" şeklinde bir açıklama yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. ABD yetkilileri saldırıları doğrularken, ölü ve yaralı konusunda herhangi bilgi paylaşılmadı.

İran Dışişleri Bakanı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD üslerini vurması hakkında "Orantılı karşılık verildi ve tamamlandı" şeklinde bir açıklama yaptı.

Detaylar gelecek...

Erbil'de ABD hava üssüne roketli saldırı ERBİL'DE ABD HAVA ÜSSÜNE ROKETLİ SALDIRI
İran'ın ABD hava üssünü vurduğu anlar İRAN'IN ABD HAVA ÜSSÜNÜ VURDUĞU ANLAR
ABD İran'ın vurduğunu doğruladı ABD İRAN'IN VURDUĞUNU DOĞRULADI

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