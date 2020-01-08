İran'dan 'orantılı karşılık' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD üslerini vurması hakkında "Orantılı karşılık verildi ve tamamlandı" şeklinde bir açıklama yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. ABD yetkilileri saldırıları doğrularken, ölü ve yaralı konusunda herhangi bilgi paylaşılmadı.

İran Dışişleri Bakanı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD üslerini vurması hakkında "Orantılı karşılık verildi ve tamamlandı" şeklinde bir açıklama yaptı.

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