İran'ın füze saldırısında "80'den fazla ABD askeri öldü" sözlerine ABD'den flaş açıklama
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
Son dakika haberine göre... ABD'den İran'ın "80'den fazla ABD askerini öldürdük " sözlerine ilk açıklama geldi. Amerikalı yetkili, İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıda elde edilen ilk bilgilere göre ABD tarafından hayatını kaybeden olmadığını öne sürdü.Son dakika gelişmesine göre Amerikalı bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısında hiçbir Amerikalının yaşamını yitirmediğini vurgulayarak, saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı.
Başka bir Amerikalı yetkili de ordunun saldırılardan önce uyarıldığını ve askeri personelin sığınaklara girdiğini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırının ardından hasar tespitinin sürdüğünü belirterek, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler, Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." ifadelerini kullanmıştı.
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İRAN, AZ 80 ABD ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜİran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, füzelerin üsteki hassas ve hayati noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği, birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar aldığını iddia etmişti.
Öte yandan İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldürüldüğü iddiasını doğrulatamadığını kaydetmişti.
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