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Son dakika: Somali'de hükümet binası yakınında büyük patlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
O ÜLKEDE BÜYÜK PATLAMA

Son dakika haberine göre ’nin başkenti Mogadişu’da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir yaşandı

'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir yaşandı

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