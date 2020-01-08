ABD savaş jetleri peş peşe havalandı!

Son dakika haberi... ABD ile İran arasında yaşanan gerilim yeni bir boyut kazandı. AP'nin dünyaya servis ettiği son dakika fotoğraflarına göre ABD savaş uçakları peş peşe havalandı.

İran'ın füze saldırısının ardından bölgedeki tüm Amerikan üslerinde hareketlilik var. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden havalanan ABD savaş uçaklarının fotoğrafını servis etti.

Ramstein Hava Üssü, ABD'nin Avrupa'daki hava kuvvetlerinin ana karargahı ve özellikle asker sevkiyatında kilit bir role sahip.Fotoğraflarda ABD'ye ait savaş uçaklarının peş peşe havalandığı görülüyor. Öte yandan dünya ABD Başkanı Trump'ın Türkiye saati ile 19.00'da yapacağı açıklamaya kilitlendi.

Fotoğraflarda ABD'ye ait savaş uçaklarının peş peşe havalandığı görülüyor. Öte yandan dünya ABD Başkanı Trump'ın Türkiye saati ile 19.00'da yapacağı açıklamaya kilitlendi.