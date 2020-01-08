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ABD savaş jetleri peş peşe havalandı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020
ABD SAVAŞ JETLERİ PEŞ PEŞE HAVALANDI!

Son dakika haberi... ile arasında yaşanan gerilim yeni bir boyut kazandı. AP'nin dünyaya servis ettiği son dakika fotoğraflarına göre ABD savaş uçakları peş peşe havalandı.

'ın füze saldırısının ardından bölgedeki tüm Amerikan üslerinde hareketlilik var. Amerikan (AP) haber ajansı, 'daki 'nden havalanan savaş uçaklarının fotoğrafını servis etti.

Ramstein Hava Üssü, ABD'nin Avrupa'daki hava kuvvetlerinin ana karargahı ve özellikle asker sevkiyatında kilit bir role sahip.Fotoğraflarda ABD'ye ait savaş uçaklarının peş peşe havalandığı görülüyor. Öte yandan dünya ABD Başkanı Trump'ın saati ile 19.00'da yapacağı açıklamaya kilitlendi.

Fotoğraflarda ABD'ye ait savaş uçaklarının peş peşe havalandığı görülüyor. Öte yandan dünya ABD Başkanı Trump'ın Türkiye saati ile 19.00'da yapacağı açıklamaya kilitlendi.

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