Haşdi Şabi milislerinden ABD'ye saldırı tehdidi

İran gece yarısı Irak’taki ABD üssünü peş peşe ateşlediği füzelerle vurdu. İran tarafından yapılan açıklamada 80 ABD askerinin öldüğü iddia etti. Fakat ABD tarafından gelen açıklamada ise herhangi bir kayıp olmadığı duyuruldu. İran'ın bu hamlesinin ardından Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen suikasta Tahran Yönetimi'nden misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları, gece vakitlerinde Irak'ta yer alan ABD üslerini balistik füzeler ile vurdu. İran, saldırıda 80 ABD'linin yaşamını yitirdiğini söyledi. ABD kanadından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu gelişmeler doğrultusunda ABD'ye bir tehdit de Haşdi Şabi'den geldi.

HAŞDİ ŞABİ MİLİSLERİNDEN ABD'YE TEHDİT

Saldırı sonrası İran kanadından yapılan açıklamalarda tansiyonun daha da yükseleceği yönünde mesajlar verilirken Irak'taki Haşdi Şabi milislerinden de sürpriz bir çıkış geldi. Haşdi Şabi milisleri, İran'ın misillemesinin gerçekleşmesinden sonra kendileri için ABD hedeflerine saldırı vaktinin geldiğini açıkladı. Haşdi Şabi, ABD üslerine gerçekleşecek saldırının İran'ın misillemesinden küçük olmayacağını duyurdu.