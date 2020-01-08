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Haşdi Şabi milislerinden ABD'ye saldırı tehdidi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
ABD'YE BİR TEHDİT DAHA: SIRA BİZDE!

gece yarısı ’taki ABD üssünü peş peşe ateşlediği füzelerle vurdu. İran tarafından yapılan açıklamada 80 ABD askerinin öldüğü iddia etti. Fakat ABD tarafından gelen açıklamada ise herhangi bir kayıp olmadığı duyuruldu. İran'ın bu hamlesinin ardından Irak'taki milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu.

Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen suikasta Tahran Yönetimi'nden misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları, gece vakitlerinde 'ta yer alan ABD üslerini balistik füzeler ile vurdu. İran, saldırıda 80 ABD'linin yaşamını yitirdiğini söyledi. ABD kanadından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu gelişmeler doğrultusunda ABD'ye bir tehdit de 'den geldi.

HAŞDİ ŞABİ MİLİSLERİNDEN ABD'YE TEHDİT

Saldırı sonrası İran kanadından yapılan açıklamalarda tansiyonun daha da yükseleceği yönünde mesajlar verilirken Irak'taki Haşdi Şabi milislerinden de sürpriz bir çıkış geldi. Haşdi Şabi milisleri, İran'ın misillemesinin gerçekleşmesinden sonra kendileri için ABD hedeflerine saldırı vaktinin geldiğini açıkladı. Haşdi Şabi, ABD üslerine gerçekleşecek saldırının İran'ın misillemesinden küçük olmayacağını duyurdu.

Son dakika: İran'da füzelerin ateşlendiği an SON DAKİKA: İRAN'DA FÜZELERİN ATEŞLENDİĞİ AN

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