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Donald Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2020
TRUMP'IN KELLESİNİ GETİRENE 80 MİLYON DOLAR

'nin Awacs uçağıyla adım adım izleyip füzelerle vurduğu İranlı General Süleymani için 'dan intikam açıklamaları peş peşe geliyordu. İran devlet televizyonuna konuşan üst düzey İranlı bir yetkili, ABD Başkanı 'ı öldürene 80 milyon dolar para ödülü verileceğini söyledi.

ve 'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan Kasım Süleymani, Başkanı 'ın talimatıyla 'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Süleymani'nin ölümü sonrası tansiyon artarken, iki ülkeden de arka arkaya tehdit mesajları gelmeye devam ediyor.

DONALD TRUMP'IN KELLESİNE 80 MİLYON ÖDÜL

devlet televizyonuna konuşan İranlı üst düzey yetkili, Trump'ı öldüren şahsa 80 milyon dolar ödül vereceklerini söyledi.

İRAN'DA İNTİKAM SENARYOLARI

İran İşçi Ajansında yer alan bir haberde ise, Tahran yönetiminin 'ı vurabileceğini, Süleymani'nin intikamının Amerika topraklarında alınabileceğini yazdı. Haberde sıralanan bu senaryolar "bu yapabilecek gücümüz var" denilerek savunuldu.

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