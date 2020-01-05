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Son dakika: ABD'nin Kasım Süleymani iddiasına İran'dan yanıt

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
DÜNYA BU İDDİAYI KONUŞUYORDU! İRAN'DAN YANIT GELDİ

İran Meclis Başkanı , ABD'nin İranlı General 'yi Irak topraklarında öldürmesinin hiçbir uluslararası kurala uymadığını söyledi. Amerikalı yetkililerin, Süleymani'nin saldırılarda bulunacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Laricani, "Bu iddia yalandan başka bir şey değil. ABD halkı ve meclisi, bunun, bir terör cinayetinin üzerini örtme çabasından başka bir şey olmadığını bilmelidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisinde milletvekillerine hitap eden Laricani, "Bir ülkenin uluslararası havalimanında ABD güçleri, helikopter ve uçakla İran ve Irak'ın üst düzey yöneticilerini öldürdü. Bu olay, hiçbir uluslararası kurala uymamaktadır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Süleymani'yi hedef almasının savaş terörü olduğuna işaret eden Laricani, Süleymani'nin öldürülmesinin bölge ve dünya koşullarını değiştirdiğini vurguladı.

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"BU İDDİA YALANDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Amerikalı yetkililerin, Süleymani'nin Suriye, Lübnan ve Irak'ta ABD güçlerine yönelik saldırılarda bulunacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Laricani, "Bu iddia yalandan başka bir şey değil. ABD halkı ve meclisi, bunun, bir terör cinayetinin üzerini örtme çabasından başka bir şey olmadığını bilmelidir." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Laricani, Trump'a "ABD askerlerini bölgeden çekme" çağrısında bulundu.

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Öte yandan milletvekilleri, Laricani'nin konuşması öncesinde meclis kürsüsü önünde toplanarak "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri , olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani kimdir? Neler yaptı? Hakkında bilmedikleriniz ABD'NİN ÖLDÜRDÜĞÜ KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR? NELER YAPTI? HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ

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