Son dakika: ABD'nin Kasım Süleymani iddiasına İran'dan yanıt
İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesinin hiçbir uluslararası kurala uymadığını söyledi. Amerikalı yetkililerin, Süleymani'nin saldırılarda bulunacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Laricani, "Bu iddia yalandan başka bir şey değil. ABD halkı ve meclisi, bunun, bir terör cinayetinin üzerini örtme çabasından başka bir şey olmadığını bilmelidir." ifadelerini kullandı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisinde milletvekillerine hitap eden Laricani, "Bir ülkenin uluslararası havalimanında ABD güçleri, helikopter ve uçakla İran ve Irak'ın üst düzey yöneticilerini öldürdü. Bu olay, hiçbir uluslararası kurala uymamaktadır." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Süleymani'yi hedef almasının savaş terörü olduğuna işaret eden Laricani, Süleymani'nin öldürülmesinin bölge ve dünya koşullarını değiştirdiğini vurguladı.
"BU İDDİA YALANDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"
Amerikalı yetkililerin, Süleymani'nin Suriye, Lübnan ve Irak'ta ABD güçlerine yönelik saldırılarda bulunacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Laricani, "Bu iddia yalandan başka bir şey değil. ABD halkı ve meclisi, bunun, bir terör cinayetinin üzerini örtme çabasından başka bir şey olmadığını bilmelidir." ifadelerini kullandı.
İran Meclis Başkanı Laricani, Trump'a "ABD askerlerini bölgeden çekme" çağrısında bulundu.
Öte yandan milletvekilleri, Laricani'nin konuşması öncesinde meclis kürsüsü önünde toplanarak "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.
SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- NATO'dan son dakika Irak kararı!
- İngiltere'den vatandaşlarına seyahat uyarısı
- ABD öncülüğündeki koalisyondan açıklama
- İsrail'den zulüm! "Öldürülme kararı" anlamına geliyor
- Trump'tan İran'a yeni tehdit: 52 hedef belirledik!
- Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor
- Trump son noktayı koydu: Tereddüt yok! Vururuz
- İran gazetelerinde intikam manşetleri!
- Süleymani'nin kızına Ruhani'den net yanıt
- ABD ve İngiltere'den İran'a karşı flaş hamle!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- İzmir’de deprem şiddeti kaç? İzmir deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- DSİ 35 mühendis alımı yapacak! DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları…
- Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?
- Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri ekrana kilitleyen 125.000 TL değerindeki soru!
- Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir?
- Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...
- En güçlü ordu hangi ülkede? 2020 Dünya askeri güç sıralaması… Türkiye kaçıncı sırada?
- 2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?
- 2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
- Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başlıyor! 2020 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?