İngiltere'den İran'ı kızdıracak "Kasım Süleymani" açıklaması
İngiltere'den İran'ı kızdıracak bir açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesini nefsi müdafaa diye nitelendirdi ve ABD'yi "anladıklarını" söyledi.İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Raab, "ABD'nin eylemini anlıyoruz. Bu onların kararıydı ama biz de bunu niçin yaptıklarını anlıyoruz. Meşru müdafaa hakları var." ifadelerini kullandı.
Süleymani'nin İran Devrim Muhafızları içinde Kudüs gücünün komutanı olduğunun altını çizen Raab, "Bu, Devrim Muhafızlarının bölgedeki ülkeleri istikrarsızlaştıran, İran etkisini artırmaya çalışan ve orada meşru şekilde bulunan Batılı ülkelere saldıran kanadıdır. Sadece Irak'ta değil, bütün bölgede vekillerle, milislerle ilişki Süleymani'nin görev tanımıydı. Sadece bu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için değil, Batılı ülkelere saldırmak için de. Bu koşullarda meşru müdafaa geçerlidir." diye konuştu.
(İngiltere Dışişleri Bakanı Fotoğrafta Dominic Raab)
DİPLOMATİK YOL
Raab, İran'ın uzun süredir bölgede istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunduğunu, ABD'nin ve Fransa'nın bu ülkeye diplomatik yolu sunduklarını ancak İran'daki liderliğin bunu tercih etmediğini ileri sürerek "Şimdi önemli olan gerilimi düşürmek, biraz istikrar sağlamaya çalışmak ve İran'ın hiç kuşkusuz şer eylemlerini sınırlandırırken, bir yandan da buradan çıkış için diplomatik yolun açık kalmasını temin etmektir." değerlendirmesinde bulundu.
"Orta Doğu'da büyük bir savaş görmek istemiyoruz." diyen Raab, bundan sadece teröristlerin yararlanacağını söyledi.
Cuma gününden bu yana Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile temas halinde bulunduğunu aktaran Raab, perşembe günü de yüz yüze görüşme için Washington'a gideceğini açıkladı.
İngiltere, dün vatandaşlarını İran ve Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarmış, donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin de yeniden Hürmüz Boğazı'nda devriye yapacağını duyurmuştu.
SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD öncülüğündeki koalisyondan açıklama
- İsrail'den zulüm! "Öldürülme kararı" anlamına geliyor
- Süleymani'nin kızına Ruhani'den net yanıt
- ABD'nin Kenya'daki askeri üssüne saldırı
- İngiltere'den vatandaşlarına seyahat uyarısı
- Trump'tan İran'a yeni tehdit: 52 hedef belirledik!
- Dünya bu iddiayı konuşuyordu! İran'dan yanıt geldi
- ABD ve İngiltere'den İran'a karşı flaş hamle!
- Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor
- Trump son noktayı koydu: Tereddüt yok! Vururuz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- İzmir’de deprem şiddeti kaç? İzmir deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- DSİ 35 mühendis alımı yapacak! DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları…
- Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?
- Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri ekrana kilitleyen 125.000 TL değerindeki soru!
- Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir?
- Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...
- En güçlü ordu hangi ülkede? 2020 Dünya askeri güç sıralaması… Türkiye kaçıncı sırada?
- 2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?
- 2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
- Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başlıyor! 2020 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?