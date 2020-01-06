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Son dakika: İngilizlerden iddia! ABD’de İran asıllı 60 kişi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
İNGİLİZLERDEN İDDİA! ABD’DE İRAN ASILLI 60 KİŞİ...

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin tarafından öldürülmesi sonrası sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde, ’dan dönen 60 İran asıllı ABD vatandaşının ABD’nin Blaine bölgesindeki sınır kapısında gözaltına alındığı iddia edildi.

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin 'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerginlik devam ediyor.

"ABD'DE İRAN ASILLI 60 KİŞİ GÖZALTINDA" İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), 'dan dönen 60 İran asıllı ABD vatandaşını Blaine bölgesinde sınır kapısında gözaltına aldı. Gözaltına alınan İran doğumlu bir kişi yaptığı açıklamada, kendisi ve ailesinin yanı sıra onlarca İranlının, 8 saatten fazla gözaltında tutulduğunu söyledi. Sorguya alınan bir başka kişi ise "Dün gece gözaltına alınanların büyük çoğunluğu ABD vatandaşıydı. Neden gözaltında olduğumuzu sorduk. Seyahat nedenimizle ilgisi olmayan sorular soruldu. Bize, 'üzgünüm, bu sizin için sadece yanlış zaman' cevabını verdiler" diye konuştu.

"10 SAAT SORGUYA ALINDILAR"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi direktörü Masih Fouladi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bazı İran asıllı ABD vatandaşlarının bekleme odalarında yaklaşık 10 saat sorguya çekildiğini belirtti.

Fouladi, Pazar gecesi Kanada'da İranlı bir şarkıcının konserine katılanların sınırdan geçirilmediğini daha sonra gelmelerinin söylendiğini aktardı. ABD merkezli Ulusal İran-Amerikan Konseyi (NIAC) ise sınırda yaklaşık 150 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İDDİAYA YALANLAMA GELDİ

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi sözcüsü Mike Friel ise sınır geçişlerinde güvenliğin arttırıldığını ancak İran asıllı ABD vatandaşlarının gözaltına alındığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi. Friel, "CBP'nin İran asıllı Amerikalıların gözaltına alınıp, uyrukları nedeniyle ABD'ye girişlerinin reddedildiği iddiaları yanlıştır" dedi.

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