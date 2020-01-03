İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi liderleri EastMed boru hattı projesini imzaladı
Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın ardından İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminden ilgili bakanlar, Atina'da, Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) imza koydu. Öte yandan Türkiye'ye karşı atılan bu adıma Rum tarafından kritik bir yorum geldi. Rum Hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, EastMed projesinin sürdürülebilir olmadığını, projenin Avrupa’da ekonomik ve siyasi açıdan uygun görülmediğini savundu.Doğu Akdeniz'den Rumlar ve İsrail'in çıkarılacağı gazı Avrupa'ya taşıması planlanan EastMed boru hattıyla ilgili anlaşmanın imza töreninde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiades hazır bulundu. Görüşmelerin ardından proje, Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hadzidakis, Kıbrıs Rum yönetimi Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis ve İsrail Enerji Yuval Steiniz tarafından imzaladı.
"PROJE TEHDİT DEĞİL"
ABD ve AB'nin de destek verdiği ifade edilen imza törenin ardından liderler kısa birer açıklama yaptı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, projenin bölgedeki barış ve istikrara katkıda bulunacağını söyledi. ABD'nin projeye destek verdiğini ifade eden Yunanistan Başbakanı Miçatakis, EastMed boru hattının inşasının Avrupa enerji güvenliğini güçlendireceğini, projenin bir tehdit olmadığını kaydetti.
Netanyahu da, EastMed projesinin Doğu Akdeniz'de istikrarı artırdığını ileri sürdü. Bugünün hatırlanacağını söyleyen Netanyahu da, projenin üçüncü bir taraf için tehdit olmadığını, İsrail için tarihi bir gün olduğunu söyledi.
Rum lider Nikos Anastasiades ise, "Bölgedeki gelişmeler son derece önemli. Bugün tarihi bir gün. Geliştirdiğimiz ortaklıklar herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik değil. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde barış ve güvenlik ortak arayışını güçlendiriyor" dedi.
"İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ"
Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hadjidakis ise imzaladıkları projenin hiçbir ülkeye karşı olmadığını söyledi. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerle işbirliğine açık olduklarını kaydeden Kostis Hadjidakis, "Bu projenin hayata geçirilmesi için açılan yol, gül yapraklarıyla serpili olmayacak, çeşitli zorlukları olacak. Ancak sabırla, ısrarla bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.
YILDA 12 MİLYAR METRE KÜP GAZ TAŞINMASI PLANLANIYOR
Projeye göre Doğu Akdeniz'de çıkarılacak doğalgaz önce Kıbrıs Rum Kesimi, ardından Girit'e gidecek. Oradan da Yunanistan'ın Mora Yarımadası'na geçecek boru hattı, en son İtalya'da son bulacak. Uzmanlar tarafından 6 ile 15 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen EastMed boru hattının yılda 12 milyar metre küp gaz taşıması planlanıyor.
RUM UZMAN: SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL
Rum Hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, EastMed projesinin sürdürülebilir olmadığını, projenin Avrupa'da ekonomik ve siyasi açıdan uygun görülmediğini savundu. Rum Uzman Ellinas, yeni Avrupa Komisyonu başkanlığının önceliğinin 2050'ye kadar sıfır fosil yakıt atığı olduğunu, bunun da AB'nin tamamen farklı bir istikamete yöneldiği anlamına geldiğini kaydetti.
Projeye yatırım yapacak şirketin de bulunamadığına dikkat çeken Ellinas, "Avrupa piyasaları kaybedildi. Asya piyasaları da çok rekabetçi" dedi.
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