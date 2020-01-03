Twitter'dan son dakika Haşdi Şabi hamlesi: Kays Hazali'nin hesabı kaldırıldı
Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak örgütünün lideri Kays Hazali'nin Twitter hesabı kaldırıldı. ABD Hazine Bakanlığı 6 Aralık 2019'da "insan hakları ihlalleri" nedeniyle Kays Hazali'yi yaptırım listesine almıştı.
Twitter, 31 Aralık 2019'da ABD'nin Bağdat Büyükeçiliği binası önündeki eylemlerde yer alan Hazali'nin hesabını sildi.
300 binin üzerinde takipçisi bulunan Hazali'nin hesabının silinmesinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinden sonra gelmesi dikkati çekti.
ABD YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI
ABD Hazine Bakanlığı 6 Aralık 2019'da "insan hakları ihlalleri" nedeniyle Kays Hazali'yi yaptırım listesine almıştı.
Yerel medya ve uluslararası düşünce kuruluşlarınca yayımlanan raporlara göre 10 bin milislik güce sahip Hazali, Mayıs 2018'de girdiği Irak genel seçiminde 15 milletvekili çıkarmıştı.
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