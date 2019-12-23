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Yahudi yerleşimcilerden Harem-i İbrahim Camisi'nde provokatif ayin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
YAHUDİLERDEN O CAMİDE PROVOKATİF AYİN

yerleşimciler, nedeniyle işgal altındaki 'nın El Halil kentinde bulunan 'nde provokatif ayin düzenledi. Yahudilerin bu hareketi büyük tepki gördü. Cami, inancına göre ise 'da olduğuna inanılan "Süleyman Mabedi’nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet kabul ediliyor.

Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne, AA'ya yaptığı açıklamada, yerleşimcilerin için caminin üst kısmına dini sembolleri olan yedi kollu şamdan koyduklarını ve camide ilahiler eşliğinde ayin düzenlediklerini söyledi.

TEVRAT OKUYARAK AYİN YAPTILAR

Yapılanın camiye büyük bir saygısızlık olduğunu ifade eden , olayı "İsrail'in camiyi ele geçirme denemesi" şeklinde nitelendirdi.

Şeyh Ebu Suneyne, yerleşimcilerin caminin bir kısmını 1994'ten bu yana işgal ettiğini ve her gün Tevrat okuyarak ayin yaptıklarını vurguladı.

"CAMİ MÜSLÜMANLARA AİT YAHUDİLERİN HAKKI YOK"

Uluslararası toplumun camiyi korumak için devreye girmesi gerektiğini belirten Suneyne, "Cami tamamen Müslümanlara aittir, Yahudilerin burada hiçbir hakkı yoktur." dedi.

"SÜLEYMAN MABEDİ"NDEN SONRA EN KUTSAL MABET"

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve 'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor. Cami, Yahudi inancına göre ise Mescid-i Aksa'da olduğuna inanılan "Süleyman Mabedi"nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet kabul ediliyor.

29 MÜSLÜMANIN KANINDA ELLERİ VAR

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin 25 Şubat 1994 tarihinde 29 Müslümanı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

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