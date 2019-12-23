23 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Almanya Duisburg'da camiye çirkin saldırı! Domuz fotoğraflı mektup gönderildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
BATI’DA CAMİYE IRKÇI SALDIRI! BU İĞRENÇ MEKTUBU GÖNDERDİLER

Avrupa'da camilere yönelik çirkin saldırışar devam ediyor. Son olarak 'nın kentinde bulunan ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne () bağlı olan 'ne üzerinde fotoğrafı ve fotoğrafın altında da Müslümanlara hakaret içeren bir mektup gönderildiği bildirildi.

Posta yolu ile Cumartesi günü camiye gönderilen mektupta, bir fotoğrafı ve fotoğrafın altında da Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadeler yer aldı.

MEKTUP KİMDEN GELDİ?

Yazının devamında Türk ve Araplara yönelik çirkin ifadelere yer verildi. Mektubun şehrinden postaya atıldığı anlaşılırken, mektupta yer alan gönderici ismi ve adresinin sahte olduğu tahmin ediliyor.

Mektubu gönderenler ise kendilerini, Prinz Eugen Gruppe(PEG) olarak tanıtıyor.



ALMAN MAKAMLARINA GERELİ ŞİKAYET YAPILACAK

Cami derneği yönetimi, bu çirkin gelişme ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu'nu, Merkezine ve Din Hizmetleri Ataşeliği'ne bilgi verdi. Yarın sabah da Polisine giderek konuyu emniyet birimlerine de ileteceklerini belirttiler. Cami yönetimi ve cemaatinin, bu çirkin mektubun ardından büyük bir endişe içerisinde oldukları öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN