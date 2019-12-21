UCM'nin İsrail hakkında savaş suçu soruşturması başlatmak isteğine Türkiye'den destek!
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin'de on yıllardır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesi için elzemdir." ifadelerini kullanıyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istemesine ilişkin, "İsrail'in, Filistin'de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin'de on yıllardır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesi için elzemdir." ifadesini kullandı.
Sözcü Aksoy, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili yaptığı açıklama hakkında yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.
BU SUÇLARI İŞLEMEYE DEVAM EDECEKTİR
Başsavcı Bensouda'nın, İsrail tarafından, Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:
"İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin'de on yıllardır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesi için elzemdir. Aksi takdirde İsrail, bazı üçüncü ülkelerin koşulsuz desteğinin de etkisiyle oluşturulan cezai dokunulmazlık hissiyle bu suçları işlemeye devam edecektir."3
"HUKUKU İHLALLERİNDE SUÇ ORTAKLIĞI YAPMIŞ"
Bu bağlamda, UCM'nin, bu konuda soruşturma başlatmasını teşvik ettiklerini ve tüm uluslararası toplumu bu yönde atılacak adımları desteklemeye davet ettiklerini aktaran Aksoy, "Ayrıca, İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerinde suç ortaklığı yapmış ve buna hala devam eden ülkelerin yaptıkları açıklamaların da hiçbir değeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
UCM İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATMAK İSTİYOR
UCM Başsavcısı Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu. Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.
Öte yandan Bensouda, soruşturma başlatılması için ilk derece dairesinin yetkisine gerek olmadığını ve bunu da yapmayacağını kaydetmişti.
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